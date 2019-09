Facebook

Der voll besetzte Wagen kam in einem Tunnel zum Stehen © KK/Wurzeralm

Durch einen Defekt kam der voll besetzte talwärts fahrende Wagen in einem 400 Meter langen Tunnel zu stehen. "Das ist aber zum Glück direkt am oberen Portal passiert. Die 60 Insassen mussten nur wenige Meter über Stiegen aufsteigen und waren wieder im Freien", sagte Gernot Kuntner von der Betriebsleitung der Bahn. Bei der leeren Garnitur, die bergauf unterwegs war, sei es durch die Wirkung der Schienenzangenbremsen kurz zu einer leichten Rauchentwicklung gekommen, was aber keine Gefahr dargestellt hätte.

Zu Fuß absteigen

Auf der wegen des schönen Herbstwetters gestern gut besuchten Wurzeralm konnten durch den Defekt an die 800 Personen nicht mehr mit der Bahn ins Tal fahren. "Viele sind zu Fuß abgestiegen, der Rest wurde mit Kleinbussen über Forststraßen hinunter gebracht", berichtete Kuntner. Dazu seien auch Busse der Bergrettung im Einsatz gestanden. Kurz nach 18 Uhr sei dann der Pendelverkehr wieder eingestellt worden.