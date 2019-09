Facebook

In Neumarkt am Wallersee (Flachgau) ist eine 92-jährige Pensionistin Opfer von Einschleichdieben geworden. Eine 25- bis 30-jährige Frau und zwei Kinder hatten am späten Montagvormittag vor ihrem Haus um Essen und Wasser gebeten. Die betagte Bewohnerin wollte der Familie etwas Gutes tun und bereitete in der Küche Suppe vor. Währenddessen dürfte sich eine weitere Frau in das Haus geschlichen haben.

Die 30 bis 40 Jahre alte Diebin entwendete dabei im Schlafzimmer Schmuck von noch unbekanntem Wert. Beim Verlassen des Hauses stieß sie auf der Terrasse auf die Pensionistin und tat so, als ob sie zur eben gegangenen Familie gehörte. Erst nachdem die Frau weg war, fiel der 92-Jährigen der Diebstahl auf. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Bei den beiden Kindern handelte es sich um ein Mädchen und einen Buben im Alter zwischen vier und sieben Jahren.