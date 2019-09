Wrack wurde in einem Waldstück entdeckt.

Der Pilot hat am Sonntagnachmittag den Absturz eines Segelflugzeuges in Micheldorf (Bezirk Kirchdorf) überlebt. Das berichtete der Kommandant der Feuerwehr Micheldorf, Gerald Kaltenböck, der APA. Demnach stürzte der Flieger in einem Waldstück neben der Burg Altpernstein ab. Zwei Feuerwehren waren zur Unfallstelle ausgerückt.Das Unglück passierte kurz vor 15.30

Den Absturz hat der Pilot offenbar leicht verletzt überstanden, wie das ORF-Radio Oberösterreich berichtete. Laut Zeugenberichten gegenüber der APA war der Mann bei Eintreffen der Rettungskräfte auch ansprechbar gewesen. Er wurde mittels Tau vom Rettungshubschrauber geborgen und ins Spital nach Kirchdorf geflogen.

Die Absturzstelle war für die Feuerwehr sehr unwegsam. Mehrere Sträucher und Gebüsch mussten entfernt werden, um zum verunfallten Piloten gelangen zu können. Der Flieger stürzte nahe der bekannten Burg Altpernstein ab. Die Ursache des Unglücks war vorerst nicht bekannt.