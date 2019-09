Lainzer Tiergarten Jogger flüchtete vor Wildschweinrudel auf Baum

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Archivbild © APA/GEORG HOCHMUTH

Am Freitag in den frühen Abendstunden wurde die Polizei von einem besorgten Mann alarmiert. Ein Bekannter hatte ihn verständigt, dass er sich auf einen Baum retten musste, weil ihn ein Rudel Wildschweine verfolgte. Ort des Geschehens war der Lainzer Tiergarten in Wien.

Die beiden Männer hatte sich zuvor gesehen. Das spätere Opfer wollte noch eine Runde laufen. Zu einem später vereinbarten Treffen, tauchte der Jogger nicht auf, konnte sich aber telefonisch melden. Er sei von einem Wildschweinrudel verfolgt worden und musste auf einen Baum flüchten. Er wisse jedoch nicht wo er sich momentan befinde, den Baum könne er nicht verlassen, da sich das Rudel noch in unmittelbarer Nähe aufhalte.

Eine erste Suchaktion musste auf Grund der Weitläufigkeit des Geländes nach einiger Zeit unterbrochen werden. Daraufhin wurde ein Polizeihubschrauber hinzugezogen, der den Hilfesuchenden mit Hilfe einer Wärmebildkamera fand. Ein Suchtrupp barg den Mann gegen 21 Uhr unverletzt.