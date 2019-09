Facebook

Fünf Verletzte hat Donnerstagnachmittag die Kollision eines nicht zum öffentlichen Verkehr zugelassenen landwirtschaftlichen Fahrzeuges mit einem Linienbus in Längenfeld im Tiroler Ötztal gefordert. Das von einer 19-Jährigen gelenkte Fahrzeug hatte den an einer Haltestelle stehenden Bus an der hinteren linken Seite touchiert. Vier Scheiben des Busses gingen zu Bruch, vier Fahrgäste wurden verletzt.

Auch die 19-Jährige erlitt Verletzungen. Der Bus hatte laut Polizei noch etwas auf die Fahrbahn geragt. Die junge Frau versuchte vorbeizufahren, musste das Fahrzeug aber wegen des Gegenverkehrs in Richtung Bus lenken. Dadurch kam es zu dem Zusammenstoß.