Arbeitsmaschine war in ein Bachbett gerutscht. 20 Soldaten standen sieben Stunden lang im Einsatz.

Melker Pioniere bei der Fahrzeugbergung © APA/BUNDESHEER/MIESENBÖCK

Melker Pioniere haben am Dienstag in Traismauer (Bezirk St. Pölten) einen Kettenbagger geborgen. Die Arbeitsmaschine war laut einer Aussendung des Militärkommandos Niederösterreich in ein Bachbett gerutscht.

20 Soldaten standen sieben Stunden lang bis gegen Mitternacht mit schwerem Gerät im Einsatz. Sie waren von der Stadtgemeinde Traismauer angefordert worden.