Ein 49-Jähriger ist am Freitag auf einem Betriebsgelände in Bad Fischau-Brunn (Bezirk Wiener Neustadt-Land) von einem Stapler überrollt worden. Der Mann aus Horn wurde am Unterschenkel schwer verletzt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag in einer Aussendung. Ein Hubschrauber flog den Waldviertler in das Unfallkrankenhaus Wien-Meidling.

Der 49-jährige Lkw-Fahrer holte der Aussendung zufolge zu Mittag Pflastersteine ab. Als er einem 44-jährigen Staplerfahrer die Ladepapiere geben wollte, kam es aus vorerst unbekannter Ursache zur Kollision.