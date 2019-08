Facebook

© APA/HANS PUNZ

Eine 26-jährige Fahrradfahrerin hat sich am Freitagabend in Innsbruck schwer am Kopf verletzt. Die Frau, die nach Angaben der Polizei erheblich alkoholisiert war und keinen Fahrradhelm trug, war kurz nach 20.30 Uhr auf der Bürgerstraße mit ihrem Rad in die Straßenbahnschienen geraten und gestürzt.

Die Verletzte wurde mit der Rettung in die Klinik gebracht. Sie wird aufgrund ihrer Alkoholisierung angezeigt.