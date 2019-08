Facebook

Der Traktor stürzte bei der Kollision um © APA/BFKDO TULLN PRESSEDIENST

Bei einem Verkehrsunfall in Atzenbrugg (Bezirk Tulln) ist am späten Mittwochnachmittag ein Alko-Lenker schwer verletzt worden. Der 57-Jährige war mit seinem Auto auf der B43 mit einem entgegenkommenden Traktor kollidiert, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Er hatte 1,12 Promille. "Christophorus 2" flog den Mann ins Landesklinikum Krems.