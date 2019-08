1,5 Tonnen in Wiener Wohnung

Beschlagnahmte Teigtascherl © Facebook/Wiener Märkte

"Wiens Lebensmittel sind und bleiben sicher. Heute wurde vom Marktamt die nächste Teigtascherlproduktion in einer Wohnung im 5. Bezirk entdeckt. Die Ware, rund 1,5 Tonnen, wurde sofort beschlagnahmt. Die Hygieneverhältnisse waren äußerst bedenklich."

Das posteten jetzt die Wiener Märkte auf Facebook. Damit geht die Aktion "illegale Teigtascherl" weiter.

Die gefrorenen Teigtascherl lagen in sieben Tiefkühltruhen, die in einer Wohnung in Wien-Margareten standen. Es ist dies bereits die vierte illegale Teigtascherlproduktion, die innerhalb weniger Wochen aufgedeckt wurde.