Sujetbild © APA/BARBARA GINDL

Ein 74-jähriger Deutscher ist am Dienstag in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) bei einer Wanderung am Kitzbüheler Horn rund 80 Meter über steiles Wiesengelände abgestürzt. Er zog sich dabei laut Polizei "multiple Verletzungen" zu. Die 71-jährige Ehefrau setzte nach dem Absturz den Notruf ab, der Mann wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol geflogen.

Der Mann war wahrscheinlich gestolpert oder ausgerutscht und dadurch über den Wegrand hinausgekommen. Das Ehepaar war auf dem "Panoramaweg" etwa 300 Meter unterhalb des Gipfels unterwegs.