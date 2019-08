Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © dpa/dpaweb

Eine alkoholisierte 38-Jährige hat am Donnerstag gegen Mittag in Ramsau im Tiroler Zillertal einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtete, war die Frau, die ihre vierjährige Tochter im Auto mitführte, aus unbekannter Ursache in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und in der Folge frontal gegen einen entgegenkommenden Klein-Lkw geprallt.

Die Pkw-Lenkerin erlitt leichte Verletzungen. Ihre Tochter und der Fahrer des Klein-Lkw blieben unverletzt. Ein bei der 38-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab laut Polizei einen Wert von einem Promille.