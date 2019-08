Nachdem die Täter geflüchtet waren, setzte die Frau in einer nahegelegenen Tankstelle einen Notruf ab. Die Verdächtigen wurden kurz darauf festgenommen.

Sujetbild © Weichselbraun

Die 58-Jährige hatte den 26-jährigen Österreicher und den 23-jährigen Serben zuvor von Raubling in Deutschland nach Schlitters gefahren. Bei einem Parkplatz nahe dem Schlitterer See wollten die Männer aussteigen, wo es schließlich zu dem Vorfall kam. Nach einer Fahndung fand die Polizei die Verdächtigen mitsamt der Beute in einem Maisfeld zwischen Schlitters und Strass im Zillertal auf. Die Taxifahrerin wurde nicht verletzt.