Ein Niederländer hatte sich auf das Geländer der Schenkerbrücke in Innsbruck gesetzt und war in die Sill gestürzt.

Ein 26-jähriger Niederländer ist in der Nacht auf Dienstag in Innsbruck von einer Brücke in die Sill gestürzt. Gegen 1.00 Uhr setzte sich der Mann auf das Geländer der Schenkerbrücke, worauf es zu dem Sturz kam. Er konnte sich nach fünf Minuten selbst an das Ostufer des Flusses retten, teilte die Polizei mit. Er wurde mit leichten Verletzungen in die Klinik Innsbruck eingeliefert.