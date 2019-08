Der Schwerpunkt des Unwetters lag südlich der Donau, vor allem in Meidling.

Heftiges Unwetter über Wien © (c) APA/HANS KLAUS TECHT (HANS KLAUS TECHT)

Das Unwetter über Wien am Montagabend hat der Berufsfeuerwehr in rund zwei Stunden 90 zusätzliche Einsätze gebracht. Das sagte Feuerwehrsprecher Lukas Schauer der APA. Das betraf die beiden Stunden zwischen 18.00 und 20.00 Uhr. Allein zwischen 18.30 und 19.00 Uhr gab es 50 mit dem Wetter in Verbindung stehenden Einsätze.

Schauer zufolge lag der Schwerpunkt südlich der Donau, vor allem in Meidling. In erster Linie ging es um Wassereintritte, abgebrochene Äste und umgestürzte Bäume.