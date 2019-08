Facebook

Ein 13-jähriger Bub aus Deutschland ist am Samstag in der Wolfsklamm bei Stans in Tirol (Bezirk Schwaz) von einem faustgroßen Stein am Kopf getroffen worden.

Der Bub hatte gemeinsam mit seiner Familie eine Wanderung in der Klamm unternommen. Bereits auf dem Rückweg, rund 200 Meter vor dem Ausgang wurde der Bub von dem Stein getroffen.

Er musste in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert werden.