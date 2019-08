In Kleinwarasdorf, Gemeinde Großwarasdorf, ist am Freitagabend ein Stadel in Flammen aufgegangen. 73-jährige verletzt. 100.000 Euro Schaden nach Wohnungsbrand in Neufeld an der Leitha wegen defetem Mobiltelefon.

Brand in Oberpullendorf

Brand griff auch aufs Haus über © (c) Daniel Ernst - stock.adobe.com

In einem Stadl in Kleinwarasdorf bracht Feuer aus, das auch auf ein angebautes Wohnhaus übergriff. Die 73-jährige Hausbesitzerin und ihre Pflegerin konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Dabei stürzte die 73-Jährige und zog sich eine Verletzung zu, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Samstag.

Das Feuer war kurz nach 22 Uhr ausgebrochen. Die Ursache war vorerst unbekannt. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Stadel bereits in Vollbrand und die Flammen erfassten auch das Wohnhaus. Einsatzkräfte aus Groß- und Kleinwarasdorf, Nebersdorf und Oberpullendorf waren zu den Löscharbeiten ausgerückt. Gegen Mitternacht wurde "Brand aus" gegeben.

Die Rettung brachte die verletzte Frau zur Beobachtung ins Krankenhaus Oberpullendorf. Der Stadel wurde vom Feuer völlig zerstört, beim Wohnhaus brannte der Dachstuhl ab. Die Schadenshöhe und die Brandursache waren vorerst nicht bekannt.

Wohnungsbrand in Neufeld an der Leitha

Auf etwa 100.000 Euro wird nach Polizeiangaben der Schaden bei einem Freitagnachmittag ausgebrochenen Wohnungsbrand in einem Mehrparteienhaus in Neufeld an der Leitha (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) geschätzt. Als Auslöser wird ein defektes Mobiltelefon vermutet. Die Hausbewohner konnten sich ins Freie retten. Drei Personen wurden zur Untersuchung ins Spital nach Wiener Neustadt gebracht. Die Wohnung wurde bei dem Brand komplett zerstört.