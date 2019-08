Am Innsbrucker Bahnhof

© APA/DPA/FRISO GENTSCH

Ausgerechnet ein vor der Polizeiinspektion am Innsbrucker Bahnhof angekettetes Fahrrad haben in der Nacht auf Sonntag zwei 20 und 21 Jahre alte Männer stehlen wollen. Sie wurden dabei über die Videoüberwachung beobachtet. Bis es zur endgültigen Festnahme kam, wurden in einem wilden Gerangel zwei Polizisten und die beiden Beschuldigten leicht verletzt.

Die zwei Österreicher, die laut Polizei im Bezirk Innsbruck-Land wohnen, waren noch am Tatort von einer Polizeistreife angehalten worden. Da der 20-Jährige seine Identität nicht nachweisen konnte, wurde er vorläufig festgenommen, worauf der 21-Jährige ihn von dem Polizisten losriss. Der Jüngere konnte allerdings rasch wieder eingefangen werden, doch nun versuchte der 21-Jährige zu flüchten. Ein Beamter holte ihn ein und auch sein Widerstand gegen die Staatsgewalt war vergeblich.

Bei der Personendurchsuchung auf der Dienststelle wurden bei beiden "verschiedene Suchtmittel" gefunden. Der 21-Jährige wurde nach Abschluss der Amtshandlung in das Polizeianhaltezentrum Innsbruck gebracht, der 20-Jährige auf freiem Fuß angezeigt.