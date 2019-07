Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HELMUT FOHRINGER

Ein zwölfjähriger Bub hat sich am Dienstag in Linz beim Klettern über einen Zaun einen Finger abgetrennt. Seine Freunde hielten ein vorbeikommendes Polizeiauto an und baten um Hilfe. Die Beamten forderten weitere Streifen zur Unterstützung an. Nach 20-minütiger Suche wurde der Finger schließlich auf dem dicht bewachsenen Boden gefunden und - ebenso wie der Bub - ins Spital gebracht.

Der Schüler war beim Klettern an dem Zaun hängengeblieben und hatte sich dabei die komplette Haut samt Fleisch seines Fingers heruntergerissen, schilderte die Polizei am Mittwoch. Ob es im Spital gelungen ist, den Finger wiederherzustellen, war zunächst nicht bekannt.