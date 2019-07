Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Attersee, ein Kleinod im Salzkammergut © www.atterseeschifffahrt.at

Ein spontaner Einfall eines 15-Jährigen aus Berlin hat am Freitag einen Einsatz der Wasserrettung am Attersee ausgelöst. Der Deutsche, der mit einer Gruppe von rund 130 Jugendlichen auf Ferienlager ist, war gegen 16.00 Uhr mit anderen Jugendlichen im Europabad in Weißenbach am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) baden. Da beschloss er, den See auf eigene Faust zu überqueren, und schwamm einfach los.

Als der Bursch nach einer Dreiviertelstunde nicht zum Badeplatz zurückgekehrt war, verständigte ein Freund die Betreuer. Diese alarmierten die Polizei, die die Wasserrettung losschickte. Die Einsatzkräfte entdeckten den Abgängigen etwa zwei Kilometer vom Ufer entfernt im See schwimmend und bargen ihn aus dem Wasser. Er wäre locker bis ans andere Ufer geschwommen, gab der Bursch gegenüber den Beamten an.

Was er auf der anderen Seite gemacht hätte, wusste er allerdings nicht.