Nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw im Bezirk Gmünd in der Vorwoche ist ein Elektrofahrrad-Lenker im Spital gestorben.

© APA/HELMUT FOHRINGER

Der 77-Jährige erlag am Dienstagnachmittag im Universitätsklinikum St. Pölten seinen Verletzungen, bestätigte die Polizei am Donnerstag auf Anfrage einen "NÖN"-Onlinebericht. Der Pensionist war am 10. Juli bei der Ortseinfahrt Hoheneich mit dem Auto eines 72-Jährigen kollidiert.