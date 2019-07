Die Frau war auf dem Radweg "Via Claudia" in Fahrtrichtung Imst unterwegs, als sie vor einer scharfen Linkskurve das E-Bike abbremste. Dabei rutschte das Vorderrad weg und sie stürzte.

© Fuchs

Eine 71-Jährige ist am Mittwoch in Tarrenz in Tirol (Bezirk Imst) mit ihrem E-Bike zu Sturz gekommen und hat sich dabei schwer am Bein verletzt. Die Frau war auf dem Radweg "Via Claudia" in Fahrtrichtung Imst unterwegs, als sie vor einer scharfen Linkskurve das E-Bike abbremste. Dabei rutschte das Vorderrad weg und sie stürzte.

Die 71-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt und die Rettung Imst mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen. Dort wurde sie stationär aufgenommen.