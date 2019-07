Zu einem brutalen Übergriff ist es am Montag am Stadtplatz von Neumarkt gekommen.

Sujetbild © Fuchs

Am Stadtplatz von Neumarkt (Flachgau) in Salzburg hat Montagnachmittag ein 16-jähriger Mazedonier einen Obdachlosen mit Fußtritten attackiert. Der 30-Jährige erlitt dabei Verletzungen am Kopf und musste im Krankenhaus versorgt werden. Der Jugendliche gab als Motiv an, dass der alkoholisierte Obdachlose zuvor andere Jugendliche belästigt hätte. Der 16-Jährige wird wegen Körperverletzung angezeigt.