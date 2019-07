So arbeiten Phantombildzeichner Er gibt den Tätern ein Gesicht

So arbeiten Phantombildzeichner

Phantombildzeichner Walter Schwarzinger gibt Tätern ein Gesicht © Polizei

"Das Phantombild ist immer nur ein Hinweis, es geht um die Ermittlungen“, gibt sich Walter Schwarzinger bescheiden. Der 46-Jährige arbeitet seit 2009 als Phantombildzeichner bei der Wiener Kriminalpolizei. „Aus Interesse“, betont Schwarzinger, denn es ist eine zusätzliche Aufgabe, die er neben seiner Tätigkeit bei der sogenannten Tatort-Gruppe als Spurensicherer ausführt. Zwei bis drei Bilder werden von ihm pro Monat in Wien angefertigt. Klingt wenig. Ist es für eine Millionenstadt auch. In Zeiten von Videoüberwachung und DNA-Analysen sind Phantombilder in den Hintergrund gerückt. Wenn dann allerdings doch eines angefertigt wird, dann, weil es keine brauchbaren Spuren und andere Hinweise gibt, und die Ermittler „am Ende angelangt“ sind.