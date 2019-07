Facebook

© APA/BARBARA GINDL

Ein stark alkoholisierter Mann ist am späten Freitagabend im Kaufpark Alterlaa in Wien-Liesing völlig ausgerastet. Zunächst attackierte er Security-Mitarbeiter und danach zwei alarmierte Polizisten. Der 54-jährige Wiener schlug mit seiner Gipshand so heftig auf einen Beamten ein, dass dieser ins Spital musste, berichtete am Samstag die Exekutive.

Auslöser des Tumults war, weil drei Securitys in dem Einkaufszentrum einen Kunden darauf aufmerksam machten, dass sein Hund keinen Beißkorb hatte. In dieses Gespräch mischte sich plötzlich der 54-Jährige ein und schlug auf die Sicherheitsleute ein.

Beamten verletzt

Als Polizisten den Sachverhalt klären wollten, wurde der Mann immer aggressiver, sodass ihn die Beamten in Gewahrsam nehmen wollten. Mit Schlägen und Fußtritten wehrte sich der 54-Jährige gegen die Festnahme. Mit der Gipshand fügte er einen Polizisten eine Rissquetschwunde am Ellbogen zu, sodass dort der Schleimbeutel entfernt werden musste. Sein Kollege erlitt Hautabschürfungen, Prellungen sowie eine Zerrung der Halswirbelsäule.

Der 54-Jährige war nicht der einzige, der Freitagabend völlig auszuckte. Am Praterstern randalierte ein 53-jähriger Slowake, weil ihn Polizisten auf das Alkoholverbot aufmerksam machten. Auch er wurde festgenommen.