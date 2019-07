Facebook

Sujetbild © APA/HELMUT FOHRINGER

Eine 56 Jahre alte Frau aus Feldkirch ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Hittisau (Bregenzerwald) schwer verletzt worden. Eine ihr entgegenkommende 19-jährige Autofahrerin war laut Polizei auf die Gegenfahrbahn gekommen und frontal mit dem Auto der 56-Jährigen zusammengeprallt. Die 19-Jährige war ihren eigenen Angaben zufolge durch einen kurzen Blick aufs Handy abgelenkt gewesen.

Die junge Lenkerin aus Hittisau fuhr auf der Hittisauer Straße (L205) in Richtung Lingenau. Kurz vor einer Baustelle im Ortsgebiet schaute sie auf ihr Handy, dadurch geriet sie auf die Gegenfahrbahn und prallte fast frontal gegen das Auto der 56-Jährigen. Dieses wurde rückwärts in einen Garten geschleudert.

Die schwerverletzte 56-Jährige wurde nach der Erstversorgung am Unfallort mit dem Notarzthubschrauber in das Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Die 19-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Hittisauer Straße war für die Aufräumarbeiten eineinviertel Stunden lang gänzlich gesperrt.