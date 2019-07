Facebook

Ein 24-Jähriger ist Freitagfrüh in einer Firma in Vöcklamarkt (Bezirk Vöcklabruck) mit der Hand in eine Verpackungsanlage geraten, wodurch ihm an zwei Fingern die vorderen Glieder abgetrennt wurden. Ein Arbeitskollege war dabei, Pellets in Plastiksäcke abzufüllen. Dabei verrutschte das Plastik. Als der 24-Jährige es zurechtrücken wollte, geriet er mit der Hand in die Presse, so die Polizei.