© APA/DPA/PATRICK SEEGER

Aus dem Salzburger Pinzgau wird ein neuer Masernfall gemeldet. Wie die Landessanitätsdirektion am Dienstag mitteilte, ist ein junger Erwachsener erkrankt. Es handle sich dabei um einen klassischen Einzelfall. Die jüngste Erkrankung ist die nunmehr 17. seit Jahresbeginn im Bundesland, drei Viertel davon gab es im Bezirk Zell am See.