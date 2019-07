Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Weichselbraun

Ein 47-jähriger Radfahrer ist am späten Sonntagnachmittag in Hochfilzen in Tirol (Bezirk Kitzbühel) von einem alkoholisierten, gleichaltrigen Pkw-Lenker angefahren und schwer verletzt worden. Der Autofahrer bog im Gemeindegebiet nach links ab, der Radfahrer konnte nicht mehr ausweichen und es kam zu einer seitlichen Kollision, berichtete die Polizei am Montag.

Der 47-Jährige wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert und blieb schließlich schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Er wurde nach der Erstversorgung in das Krankenhaus nach Salzburg geflogen.

Ein bei dem Pkw-Lenker durchgeführter Test ergab eine erhebliche Alkoholisierung. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Er wird der Staatsanwaltschaft und der zuständigen Bezirkshauptmannschaft angezeigt.