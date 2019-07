Südburgenland 21-Jähriger tot auf Fahrbahn gefunden: Lenker meldete sich bei Polizei

Der Mann, der mit seiner Frau unterwegs gewesen war, gab an, dass er auf der Straße "etwas Dunkles" liegen gesehen habe. Beide hätten geglaubt, es handle sich um verlorenes Ladegut oder um ein Wildtier, das sie überfuhren, berichtete die Polizei.

Themenbild © APA/LUKAS HUTER

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall in der Nacht auf Samstag im Bezirk Jennersdorf hat sich am Sonntag ein 72-jähriger Lenker bei der Polizei gemeldet. Der Mann, der mit seiner Frau unterwegs gewesen war, gab an, dass er auf der Straße "etwas Dunkles" liegen gesehen habe. Beide hätten geglaubt, es handle sich um verlorenes Ladegut oder um ein Wildtier, das sie überfuhren, berichtete die Polizei.