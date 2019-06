Facebook

© FF Sölden

Ein Betonmischer hat sich am Montagabend im Gemeindegebiet von Sölden (Bezirk Imst) selbstständig gemacht und rollte fahrerlos Richtung Tal. Der Lkw touchierte mehrmals die Leitschiene und wurde dadurch auf die Gegenfahrbahn gedrückt, wo er gegen den bergwärts fahrenden Pkw einer 23-jährigen Deutschen prallte. Der Besitzer des Lkw dürfte laut Polizei vergessen haben die Handbremse anzuziehen.

Der 69-Jährige war von dem Lkw gestiegen, um einem 46-Jährigen zu helfen, diverse Gerätschaften zu verstauen. Die beiden Männer reinigten zuvor die Fahrbahn, weil der Betonmischer Beton verloren hatten. Als der 69-Jährige vom Lkw stieg, dürfte er vergessen haben, die Handbremse anzuziehen.

In einer Kehre kollidierte der Betonmischer schließlich frontal mit dem Pkw der 23-Jährigen und verkeilte sich in weiterer Folge in einer Steinmauer. Die Lenkerin und ihre beiden Mitfahrerinnen wurden bei dem Unfall nur leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.