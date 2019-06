Ein Streit zwischen einem 21-Jährigen und einem 57-Jährige an einer Tram-Haltestelle in Linz eskalierte.

Sujetbild © APA/ROBERT JAEGER

Ein 21-Jähriger hat am Samstagnachmittag bei einer Straßenbahnhaltestelle in Linz einen 57-Jährigen mit einer Schreckschusspistole bedroht. Der Linzer war an der Simonystraße mit dem 57-Jährigen in Streit geraten. Der Jüngere zückte daraufhin die geladene Pistole, zielte auf den Älteren und sagte, er wolle ihn erschießen. Der 21-Jährige wurde festgenommen, berichtete die Polizei Oberösterreich.

Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Linz wurde der 21-Jährige auf freiem Fuß angezeigt und ein vorläufiges Waffenverbot gegen ihn ausgesprochen. Die Schreckschusspistole wurde ihm abgenommen.

Streit in Straßenbahn

Zu einem Streit kam es in der Nacht auf Sonntag auch in einer Straßenbahn. Vier Männer stänkerten und beschimpften zwei Fahrgäste und schlugen auf sie ein. Dabei wurde ein 23-Jähriger verletzt. Seinem 21-jährigen Bekannten fiel bei einer Attacke das Smartphone aus der Hosentasche. Einer der Angreifer hob es auf und nahm es seinem Besitzer weg. Die Polizei griff noch in der Nacht einen der Beschuldigten auf, einen 19-jährigen Afghanen. Dieser leugnete die Tat, doch die Opfer und eine Zeugin identifizierten ihn laut Polizei eindeutig als einen der Angreifer.