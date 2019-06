Facebook

Tödlicher Wohnungsbrand in St. Pölten entstand in Küche © APA/FEUERWEHR ST. PÖLTEN-STADT

Der für einen Bewohner tödliche Brand im 13. Stock eines Hochhauses in St. Pölten am Montagabend hat in der Küche seinen Ausgang genommen. Weil eine Herdplatte eingeschaltet war, dürften sich Gegenstände daneben entzündet haben, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch zu den Ermittlungen mit. Ein 36-Jähriger war ums Leben gekommen.

Der Mann starb trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen. Zwei Feuerwehren mit 50 Helfern verhinderten ein Übergreifen der Flammen auf andere Wohnungen, von denen einige vorübergehend evakuiert worden waren.