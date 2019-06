Nach Verbannung aus Gebäuden kommt nun Verbot am gesamten Campus. Raucherberatung wird angeboten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© dapd

In den Gebäuden ist der Glimmstängel schon lange tabu, nun wird auch der Außenbereich im Wiener AKH bzw. am Medizinischen Universitätscampus rauchfreie Zone. Das Verbot gilt ab 1. Juli 2020, wie die Medizinische Universität am Dienstag mitteilte.

Rauchen ist somit auch vor dem Haupteingang des Spitals nicht mehr gestattet, wie ein Sprecher auf APA-Anfrage erläuterte. Personen, die dem blauen Dunst trotzdem nicht abschwören wollen, müssen auf die umliegenden Straßenzüge ausweichen.

Mit dem campusweiten Rauchverbot nehme man die Verantwortung für die Gesundheit der Mitarbeiter und Patienten wahr, betonte der für Klinische Angelegenheiten der Med Uni Wien zuständige Vizerektor Oswald Wagner. AKH-Direktor Herwig Wetzlinger kündigte ergänzend die Einrichtung einer eigenen Anlaufstelle an, in der Hilfestellung auf dem Gebiet der Raucherentwöhnung angeboten wird.