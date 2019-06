Facebook

Unbekannte haben am Wochenende bei einer Wohnhausanlage in Böhlerwerk (Bezirk Amstetten) ihr Unwesen getrieben. Mindestens 13 Autos und zwei Türschlösser wurden mit Klebstoff beschmiert, auch der Münzgeld-Einwurfschlitz eines Zigarettenautomaten wurde verklebt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit und ersuchte um Hinweise.

Die Sachbeschädigungen wurden im Zeitraum von Samstag um 19.00 Uhr bis Sonntag um 10.15 Uhr an der Adresse Dr. Theodor Körner Hof 2-11 verübt. Die Schadenshöhe stand vorerst nicht fest. Zweckdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Kematen an der Ybbs (Tel.: 059133 3108) erbeten.