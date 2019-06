Der Aufprall war so heftig, dass sogar der Helm des Sportlers schwer beschädigt wurde, berichtete die Polizei.

© Stefan Schurr - Fotolia

Bei der Abfahrt vom Salzburger Gaisberg ist am Sonntagabend ein Mountainbiker in Elsbethen (Flachgau) mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Der 45-Jährige kam zu Sturz und erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Aufprall war so heftig, dass sogar der Helm des Sportlers schwer beschädigt wurde, berichtete die Polizei.

Die Kollision ereignete sich in der Ortschaft Oberwinkl in einer Kurve. Ein Notarzt versorgte den Radfahrer an der Unfallstelle, anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Salzburg geflogen. Der 32-jährige Autolenker und seine Mitfahrer überstanden den Zusammenstoß unverletzt.