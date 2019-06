Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© ÖAMTC

Eine Kollision dreier Autos auf der B10 in Wilfleinsdorf (Bezirk Bruck an der Leitha) hat laut Rotem Kreuz am Samstag fünf Verletzte gefordert. Ein Mann wurde mit schweren Blessuren von "Christophorus 9" ins Spital geflogen. Eine leicht verletzte Frau wurde ins Krankenhaus transportiert. Drei weitere Personen zogen sich ebenfalls leichte Blessuren zu, mussten aber nicht ins Spital.

Nach Angaben des Roten Kreuzes kam es kurz nach 9 Uhr zum Zusammenstoß mit einem abbiegenden Fahrzeug. Ein Pkw, der mit Anhänger unterwegs war, überschlug sich und kam seitlich zum Liegen. Ein beschädigtes Kfz blieb auf der Straße stehen, ein Auto wurde ins Bankett geschleudert. Im Einsatz standen neben dem Notarzthubschrauber auch drei Rettungswagen und der Rotkreuz-Bezirkseinsatzleiter.