Die Leiche der Frau wurde in diesem Gebüsch gefunden © APA/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUM

Nach dem Gewaltverbrechen an einer 52-jährigen Oberösterreicherin am Dienstagabend in Amstetten sind die Erhebungen am Freitag weiter im Gange gewesen. "Es gibt keinen Ermittlungsansatz gegen eine bestimmte Person", sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager auf Anfrage. Die nähere Umgebung sei mit Diensthunden abgesucht worden. "Der Ermittlungen laufen auf Hochtouren", sagte der Sprecher.