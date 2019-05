Vier Verdächtige in Haft

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Die niederösterreichische Polizei hat mehrere Raubüberfälle auf Banken geklärt. Vier verdächtige sind in Haft. Am heutigen Donnerstag gibt sie in einer Pressekonferenz Details bekannt.

Wie in einer Pressekonferenz mitgeteilt wurde, sind vier Täter aus Rumänien in Haft. Die Überfälle fanden zwischen 2014 und 2018 statt. Der Schaden sei "sechsstellig" und "sehr hoch" gewesen.