Matura Memes helfen den Maturanten sich zu entspannen © Instagram/Matura Memes 2019

Für 43.000 Schülerinnen und Schüler geht am heutigen Mittwoch die Mathematik-Matura über die Bühne. Am Donnerstag wird es dann für rund 2.200 Maturanten ernst in Französisch, am Freitag für 27.000 in Englisch. Kommende Woche folgen am Montag (13. Mai) noch die Klausuren in Latein (1.800 Kandidaten) und Griechisch (18) bzw. am Dienstag in Italienisch (1.200).

Zum Abschalten in dieser prüfungsintensiven Zeit führen sich viele Maturanten Matura-Memes zu Gemüte. "Es geht um Ablenkung vom Stress", formuliert es eine Betroffene. Es sei tröstlich zu wissen, dass es anderen ganz gleich gehe und dass man sich zu einzelnen Maturafragen dasselbe gedacht habe. Um die Matura-Memes zu verstehen, ist natürlich in vielen Fällen Insiderwissen nötig. Hier eine kleine allgemeinverständliche Auswahl!

Für "Wiederholungstäter":

Für Fußball-Fans:

Für Freunde der Volksmusik:

Für Fremd-Gänger:

Für Zahlen-Ignoranten:

Für Hoffnungsvolle:

