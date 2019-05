Facebook

Traktor-Center ging in Flammen auf © (c) APA/LANDESFEUERWEHRKOMMANDO N� (UNBEKANNT)

Bei einem Brand in einem Traktor-Center in Harmannsdorf (Bezirk Korneuburg) ist am Montag mutmaßlich hoher Sachschaden entstanden. Die Ermittlungen zur Klärung der Ursache könnten erst am Dienstag aufgenommen werden, teilte Heinz Holub von der Landespolizeidirektion Niederösterreich am Nachmittag auf Anfrage mit. Das Objekt galt als einsturzgefährdet.

Der Brand war gegen 5.15 Uhr ausgebrochen. Zehn Feuerwehren mit 120 Mann rückten aus, sagte Franz Resperger vom Landeskommando Niederösterreich. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden.

Laut dem Sprecher waren der Verkaufsraum samt Traktoren, das Büro und das Lager des Betriebs von dem Brand betroffen. Ein Übergreifen der Flammen auf die Werkstatt wurde verhindert.

Das Feuer wurde in einem Innen- und Außenangriff - u.a. von einer Drehleiter der FF Korneuburg aus - bekämpft. Die Helfer mussten auch unter Atemschutz vorgehen. Verletzt wurde niemand, sagte Resperger.