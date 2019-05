Ein Mann erlitt schwere Blessuren, er wurde in ein Wiener Krankenhaus eingeliefert.

Drei Verletzte bei Pkw-Kollision in Klosterneuburg © (c) APA/RK N�/THOMAS WORDIE (THOMAS WORDIE)

Auf der B14 in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) sind am Mittwochabend zwei Pkw frontal zusammengestoßen. Nach Angaben des Roten Kreuzes wurden dabei drei Personen verletzt. Ein Mann erlitt schwere Blessuren, er wurde in ein Wiener Krankenhaus eingeliefert. Im Einsatz standen neben dem Roten Kreuz auch Feuerwehr und Polizei.