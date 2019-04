Ein 27-jährige Autofahrer missachtete in der Kranebitter Allee ein Verkehrsschild, bog trotz Verbots nach links ab und kollidierte mit dem Zweiradfahrer.

© Scheriau

Ein 22-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagabend in Innsbruck beim Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt worden. Ein 27-jährige Autofahrer aus Deutschland missachtete in der Kranebitter Allee gegen 20.30 Uhr ein Verkehrsschild, bog trotz Verbots nach links ab und kollidierte mit dem Zweiradfahrer, teilte die Polizei mit. Die zwei Fahrzeuge wurden stark beschädigt.