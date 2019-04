Der Holländer wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Die Polizei sucht nach etwaigen Zeugen des Unfallgeschehens.

In Tirol ereignete sich ein schwerer Skiunfall (Symbolbild) © Fotolia/Arnaud Collette

Ein 73-Jähriger hat am Freitag bei einem Skiunfall im Skigebiet Horberg im Zillertal (Bezirk Schwaz in Tirol) eine Hirnblutung erlitten. Wie die Polizei berichtete, wurde der Holländer, der aus unbekannter Ursache gestürzt war, mit einem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Zeugenaufruf

Da das Unfallgeschehen bisher unklar war, ersuchte die Polizei, etwaige Zeugen sich zu melden. Gesucht wurde vor allem ein Ersthelfer, der dem 73-Jährigen nach dem Unfall behilflich war.