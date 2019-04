Facebook

Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht auf Montag insgesamt 66 Tiere - unter anderem Zierenten, Pfaue, Cröllwitzer Puten und Zwerghähne - aus einem Gehege am Auweg in Volders in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) gestohlen. Wie die Polizei berichtete, nahmen die Täter nur wertvolle Tiere mit. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Eurobereich.

Der Abtransport der Tiere dürfte laut Exekutive mit einem Kastenwagen oder einem Kombi erfolgt sein. Die Polizei bat die Bevölkerung um zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Wattens unter 059133/7128.