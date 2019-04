Facebook

Teil des sichergestellten Geldes © BMF/ZA

Eine Hausdurchsuchung bei einem Salzburger Gastronomen brachte Ende März nicht nur hohe Summen an Bargeld und Gold zutage, auch Drogen stellten die Steuerfahnder im Zuge der von der Staatsanwaltschaft Salzburg beauftragten Durchsuchung sicher, gab Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs am Montag bekannt. Fuchs gratulierte den Steuerfahndern zu diesem weiteren erfolgreichen Einsatz, an dem auch Diensthund Lennox maßgeblich beteiligt war.

„Unser Diensthund Lennox konnte einmal mehr seine feine Spürnase mit Erfolg unter Beweis stellen. Er ist ein Experte im Aufspüren von Bargeld und Drogen. Unsere Diensthundeführer und ihre Diensthunde packen das Übel der Kriminalität mit dem richtigen Riecher an der Wurzel“, betont Staatssekretär Hubert Fuchs.

Der Besitzer eines Asia-Lokals stand unter Verdacht, in einem Zeitraum von 2010 bis 2018 rund 500.000 Euro an Steuern hinterzogen zu haben. Die Hausdurchsuchung, die zeitgleich am Geschäftssitz und der Wohnanschrift erfolgte, diente auch zur Sicherstellung der hinterzogenen Beträge.

Erfolgreich bei der Suche: Diensthund Lennox Foto © BMF/ZA

Der beigezogene Bargeld- und Drogenspürhund vom Zollamt Feldkirch-Wolfurt, Lennox, konnte gemeinsam mit den Steuerfahndern in den Räumlichkeiten sowie im Bankschließfach des Beschuldigten insgesamt Werte in Höhe von über 270.000 Euro finden – davon 97.140 Euro in bar, drei Kilo Gold in Barren, etliche Goldmünzen – und in weiterer Folge beschlagnahmen.

Bei der Beschuldigtenvernehmung im Zuge der Durchsuchung gab sich der Betroffene geständig. Ihn erwartet neben der Verwertung der aufgegriffenen Werte zur Tilgung seiner Steuerschulden ein gerichtliches Strafverfahren.