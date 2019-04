Hoch hinauf auf hohen Hacken: Männer in High Heels kletterten auf einer Felswand in Vorarlberg.

Men-on-Heels-Challenge © Castl

Warum sollten hohe Hacken auch nicht zu hohen Wänden passen? Das Bild am Känzele, einem Klettersteig bei Bregenz war am Montag dennoch ungewohnt. "Men-on-Heels" hieß die Challenge zu der die App Castl aufgerufen hatte. Männer in Stöckelschuhen kletterten die Wand hinauf.

Der wilde Aufstieg ist für einen guten Zweck. Für jeden Beitrag, der in der neuen App zu einer Challenge gepostet wird, erfolgt automatisch eine Spende an gemeinnützige Projekte.

Am Ende besteimmen die Nutzer der App, wer auf Heels die beste Figur macht. Unterstützt werden sollen mit der Challenge insgesamt über 70 gemeinnützige Projekte und Organisationen mit Spendengütesiegel. Das Geld dafür stellen Sponsoren.