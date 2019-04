Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sujetbild © APA/GEORG HOCHMUTH

Ein Fußgänger ist am späten Montagabend in Wien-Donaustadt von einem Pkw erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Laut Wiener Berufsrettung ereignete sich der Unfall gegen 22.15 Uhr im Bereich Wagramer Straße/Rennbahnweg. Der 29-Jährige wurde von drei Teams der Rettung stabilisiert und mit Kopfverletzungen, Verdacht auf innere Verletzungen und Brüchen in den Schockraum eines Spitals gebracht.