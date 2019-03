Facebook

© APA/JAKOB GRUBER

Der Griff eines Pkw-Lenkers zu einer Getränkedose hat Sonntagmittag in Fraham (Bezirk Eferding) einen Auffahrunfall mit zwei Verletzten nach sich gezogen. Ein 22-Jähriger wollte eine im Wagen am Boden rollende Getränkedose aufheben und übersah dadurch die vor ihm angehaltenen Pkw. Der Mann stieß mit seinem Auto nahezu ungebremst auf das Fahrzeug seines Vordermanns, berichtete die Polizei am Abend.

Eine Autolenkerin wollte nach links auf ein Firmengelände abbiegen und musste dazu wegen des Gegenverkehrs ihren Pkw anhalten. Die hinter ihr nachfolgenden Pkw-Lenker, eine 47-Jährige und ein 31-Jähriger, hielten ihre Fahrzeuge ebenfalls an. Der danach folgende 22-jährige Pkw-Lenker krachte aufgrund der Ablenkung durch die Getränkedose gegen das Heck des Pkw des 31-Jährigen. Dieser und der Unfallverursacher wurden verletzt in das Klinikum Wels eingeliefert.