Zu einem schweren Unfall ist es bereits am Samstag in Ramsau gekommen. Ein betrunkener 21-Jähriger prallte mit seinem Fahrzeug gegen mehrere Bäume. Er hatte mehr als zwei Promille im Blut.

Nach dem Anprall gegen die Baumgruppe wurde das Fahrzeug laut Exekutive gegen mehrere abgestellte Pkw geschleudert © Facebook/Rotes Kreuz Bezirksstelle Hainfeld

Ein Alkolenker ist am Samstagnachmittag in Ramsau (Bezirk Lilienfeld) mit seinem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Baumgruppe geprallt. Der 27-jährige Einheimische dürfte mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein, berichtete die Polizei am Montag. Er und eine 21-jährige Mitfahrerin wurden verletzt. Ein bei dem Mann durchgeführter Alkotest ergab mehr als zwei Promille.

Dem Lenker wurde der Führerschein abgenommen, der 27-Jährige wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt. Nach dem Anprall gegen die Baumgruppe wurde das Fahrzeug laut Exekutive gegen mehrere abgestellte Pkw geschleudert. Ein 36 Jahre alter Mann, der ebenfalls im Auto des Einheimischen saß, blieb unverletzt.